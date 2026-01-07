В одном из крупных сел Баксанского района КБР построят новый водовод

В муниципалитете в 2026 году предстоит капитальный ремонт семи образовательных учреждений

НАЛЬЧИК, 7 января. /ТАСС/. Новый водовод длиной около 12 км построят в одном из крупных сел Баксанского района Кабардино-Балкарии - Кубе, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Один из самых важных инфраструктурных объектов, реализуемых сейчас на территории муниципалитета, Баксанский групповой водопровод. Его ввод позволит обеспечить жителей района качественной водой. В планы на этот год также включено строительство новой 12-километровой водопроводной линии в селении Куба", - отметил Коков по итогам встречи с главой администрации Баксанского района Адибом Абреговым.

В селении Куба проживают более 5 тыс. человек, это один из самых крупных населенных пунктов района. Также отмечено, что в муниципалитете в 2026 году предстоит капитальный ремонт семи образовательных учреждений.