В Омске на старт Рождественского полумарафона вышли более 2 тыс. человек

Участникам праздничного забега предстояло преодолеть дистанции в 3, 10,5 и 21,1 км

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 7 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек вышли на старт Рождественского полумарафона, который прошел в Омске - Культурной столице России 2026 года. В 2026 году организаторы подготовили особую дистанцию на 2026 м, символический Культурный забег, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

"Рождественский полумарафон в Культурной столице России собрал около 2 тыс. спортсменов. Также впервые провели Культурный забег, участники которого вышли на дистанцию 2026 м", - написал Хоценко.

Участникам праздничного забега предстояло преодолеть дистанции в 3, 10,5 и 21,1 км. Для болельщиков и участников полумарафона подготовили концертную программу, различные активности для всей семьи и угощения. В Культурном забеге также приняли участие деятели культуры и искусства региона, отметил глава регионального Минкультуры Юрий Трофимов в своем Telegram-канале.

Рождественский полумарафон - ежегодные крупные соревнования по бегу на длинные дистанции в зимний период на территории России, в которых принимают участие спортсмены и любители. Полумарафон имеет официальный статус члена Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), включен в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Омской области и календарь всероссийских соревнований по легкой атлетике. Проводится в Омске с 1991 года.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание присуждается одному из городов России. В 2026 году его получил Омск. Мероприятия охватят не только областной центр, но и весь регион. Всего в Омской области планируется провести порядка 1 тыс. мероприятий, включая 150 событий федерального масштаба.