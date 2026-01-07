В Москве скорректировали более 160 маршрутов автобусов в 2025 году

Было запущено 25 маршрутов в Подмосковье в рамках проекта "Москва - область"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Свыше 160 маршрутов автобусов и электробусов были скорректированы в Москве в 2025 году для улучшения транспортной доступности, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В прошлом году в столице скорректировали более 160 маршрутов автобусов и электробусов, а также ввели шесть новых. Это улучшило транспортную доступность жилых районов и важных точек притяжения москвичей и гостей города", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2025 году было запущено 25 маршрутов в Подмосковье в рамках проекта "Москва - область", установлено 600 современных остановочных павильонов для комфортного ожидания транспорта, запущено 11 новых магистральных и экспресс-маршрутов.

"Наземный городской транспорт становится более востребованным среди пассажиров благодаря развитию сети маршрутов. За год на автобусах и электробусах совершили свыше 1,1 млрд поездок, это на 35 млн больше, чем в 2024 году", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.