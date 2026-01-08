Статья

Дело сына Петра I, ссора с Меншиковым и 10 лет в плену: как жил генерал Бутурлин

Он почти 10 лет пробыл в шведском плену, командовал Преображенским полком и сопровождал Петра I в поездке по Европе. Все это — про Ивана Бутурлина, сподвижника первого императора. По случаю 15-летия со дня образования Следственного комитета РФ, которое будет отмечаться в 2026 году, ТАСС рассказывает о самых знаменитых следователях с эпохи Петра Великого

Портрет Ивана Бутурлина кисти Василия Бовина, 1848 год © Wikimedia Commons/ Public Domain

10 марта 1725 года, траурная процессия: погребение императора Всероссийского Петра I. Корону Российской империи несет Иван Бутурлин — генерал-аншеф и бывший руководитель одной из следственных канцелярий.

При Екатерине I его пожаловали в кавалеры ордена Святого Андрея Первозванного, позже — вновь учрежденного ордена Святого Александра Невского, а затем назначили к присутствию в Правительствующем Сенате. Но уже через два года, в 1727-м, его лишат чинов, орденов, пожалованных земель и отправят в ссылку в свою деревню из-за разногласий с Меншиковым.

Чины, плен, обмен

О первых 30 годах жизни Бутурлина известно мало, но его карьера началась с военной службы, из чего можно сделать вывод: Иван Иванович в первую очередь — военный, а не следователь.

В 1694 году он стал "генералиссимусом потешных войск" — тех самых, которые создавали для военного обучения Петра Алексеевича и в будущем сформировали Семеновский и Преображенский полки (первые части российской лейб-гвардии). Но звание было действительно только в пределах "потешных войск".

В Кожуховском походе в 1694 году — первом в истории страны масштабном военном учении, максимально приближенном к боевому — Бутурлин уже числился как майор Преображенского полка. А в материалах полкового архива зафиксировано, что старшим офицером Бутурлин стал в 1697-м.

Начало Северной войны (1700–1721 годы) Иван Иванович встретил в статусе генерал-майора. Он стал одним из руководителей операции по осаде шведской крепости Нарва — к ней царь всея Руси прибыл в сопровождении как раз Бутурлина.

Но осада в 1700 году не увенчалась успехом: 19 ноября шведский отряд во главе с королем Карлом XII атаковал и разгромил осадные позиции российских войск. Полкам гвардии удалось отступить, но Бутурлин и пять других генералов попали в плен. В итоге он провел почти 10 лет вдали от родины.

В 1710 году Ивана Ивановича обменяли на шведского генерал-майора Юхана Мейерфельда. Уже в марте 1711 года Бутурлин командовал войсками у крепости Каменный Затон для защиты правобережной Украины в ходе русско-турецкой войны.

Последующие пять лет он служил на высших командных должностях на балтийском театре военных действий. Но потом в его военной карьере наступил перерыв.

Из Парижа в московские заговоры

В октябре 1716 года Петр Великий в сопровождении небольшой свиты отправился во Францию и Голландию. В состав этой компании вошел и Бутурлин. Иван Иванович присутствовал при встрече Петра с французским королем Людовиком XV, сопровождал его при посещении судебного заседания в Парижском парламенте.

Когда Петр и его свита вернулись из поездки, Бутурлина привлекли к следственной и судебной деятельности.

Поводом стало расследование уголовного дела царевича Алексея Петровича, сына Петра I. В 1716 году тот сбежал в Европу, и на родину его вернул тайный советник Петр Толстой. Так, 3 февраля 1718 года царевич уже просил прощения у отца, но тот заподозрил его в заговоре против себя и потребовал признаться и выдать единомышленников. В тот же день Алексей Петрович публично отрекся от престола.

Для расследования в феврале 1718 года была учреждена особая следственная канцелярия под руководством Петра Толстого, в состав которой и вошел Иван Иванович.

Почему Бутурлина включили в эту канцелярию, достоверного ответа нет. Исследователи предполагают, что Петр I хотел видеть в числе следователей военачальника с непоколебимым авторитетом у гвардейцев, чтобы укрепить их лояльность к верховной власти. Все потому, что одним из фигурантов дела оказался прежний командир Преображенского полка и ранее руководитель одной из "майорских" канцелярий Василий Долгоруков.

Заговорщик Алексей

Следствие по делу Алексея Петровича началось в подмосковной резиденции царя всея Руси — в селе Преображенском, затем оно перенеслось в Санкт-Петербург, куда 18 марта 1718 года выехал Петр I. Туда царь велел перевезти материалы уголовного дела и предписал: передать их Бутурлину.

Следственная канцелярия Толстого уже в апреле-мае 1718 года была преобразована в Канцелярию тайных розыскных дел (Тайную канцелярию) — суд по государственным преступлениям. Во главе оставался Толстой, а судьями, которых называли "министрами", в том числе стали Иван Бутурлин, Андрей Ушаков и Григорий Скорняков-Писарев.

Алексей Петрович предстал перед судом специального судебного присутствия, в котором было 127 судей, в том числе и Бутурлин. После их единственного формального заседания 24 июня 1718 года бывшему наследнику престола вынесли смертный приговор. Подпись "генерал-поручик Иван Бутурлин" стоит под приговором 12-й по счету, выше подписей части сенаторов.

Однако приговор остался без исполнения: через два дня, 26 июня, царевич скончался в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, где он содержался под стражей.

После смерти и похорон нужно было распределить его вещи, что поручили Бутурлину. Он передал Ефросинье Федоровой — бывшей сожительнице Алексея Петровича — его личные вещи. Она получила многое: от бархатной шапки, отороченной соболем, до туфель "с позументом серебряным". Все это — за то, что она дала следствию множество показаний, которые изобличали Алексея Петровича.

Но Бутурлина ждало не только распределение вещей царевича: его участие в расследовании высоко оценил Петр I. В декабре 1718 года Ивана Ивановича произвели в гвардии подполковники, а вместе с тем назначили командиром Преображенского полка. В январе 1719 года царь пожаловал Ивану Ивановичу часть земельных владений, конфискованных у осужденных по делу Алексея Петровича. Так, Бутурлин стал владельцем 159 крестьянских дворов из имущества сибирского царевича Василия Алексеевича и 660 дворов из имущества князя Василия Долгорукова.

Следственная канцелярия Бутурлина

Иван Иванович не был самым активным "министром" Тайной канцелярии: с конца 1718 года он командовал Преображенским полком, а в 1718–1719 годах участвовал в кампаниях Северной войны на балтийском театре военных действий. После завершения войны в 1721 году и подписания Ништадтского мира Бутурлина произвели в полные генералы (генерал-аншефы). Тогда же завершилась боевая служба Ивана Ивановича, то есть непосредственно в боевых действиях он более не участвовал.

И уже в 1722 году Иван Иванович покинул Тайную канцелярию. Но это не все причины такого решения. Еще одна: в декабре 1720 года ему доверили руководить собственной следственной канцелярией.

Известно как минимум об одном деле, которое поступило к Бутурлину. Его канцелярии предстояло раскрыть скандал вокруг комиссара П. И. Власова и дьяка П. К. Скурихина, которых обвиняли во взятках и хищении казенных средств на сумму в 140 665 рублей.

Это дело было открыто еще в 1714 году и сначала рассматривалось у Долгорукова. Потом его рассматривала канцелярия Герасима Кошелева и Федора Воронова, в которой в 1719 году сменилось руководство: Кошелева заменил гвардии майор Михаил Матюшкин.

Какие следственные действия предпринял Бутурлин — тоже до сих пор не удалось установить. Как пишут исследователи, единственным судебным решением по делу стал указ Петра I от 15 апреля 1724 года. В нем говорилось: извлечь из могилы тело скончавшегося к тому времени Скурихина и подвесить его "на железной чепи за Москвою рекою на Болоте".

В том же году канцелярия Бутурлина подверглась упразднению. Однако, пока он все еще руководил ею, Ивана Ивановича назначили судьей Вышнего суда — высшего органа правосудия, который учредил Петр I в январе 1723 года. Одним из первых подсудимых стал некогда "министр" Тайной канцелярии, генерал-майор Григорий Скорняков-Писарев. По итогу 13 февраля 1723 года судья Бутурлин подписал приговор Скорнякову-Писареву: конфисковать имущество и разжаловать в рядовые.

В составе Вышнего суда Иван Иванович проработал до его ликвидации в 1726 году.

Из судьи в подсудимого

В январе 1725 года умер Петр I. Перед тем как нести корону империи на траурной процессии, Иван Иванович принимал активное участие в разрешении династического кризиса: Петр Великий не успел назначить себе преемника. Так, Бутурлин поддержал группировку во главе с Александром Меншиковым и поспособствовал возведению на престол Екатерины Алексеевны, вдовы императора.

Екатерина высоко оценила заслуги Бутурлина. Как уже было сказано выше, его пожаловали в кавалеры ордена Святого Андрея Первозванного и ордена Святого Александра Невского, а потом назначили к присутствию в Правительствующем Сенате.

Но весной 1727 года Екатерина I тяжело заболела, и встал вопрос о наследнике престола. Из кандидатур были Анна и Елизавета — дочери Петра и Екатерины, а также Петр Алексеевич — сын Алексея Петровича.

Бутурлин и все, кто был причастен к расследованию дела сына первого императора, выступали за дочерей Петра и Екатерины. Другую позицию принял Меншиков: у него получилось договориться о помолвке его старшей дочери Марии с Петром Алексеевичем. Меншиков добился формирования 28 апреля 1727 года особой следственной комиссии. Она работала три дня, но за это время успела обвинить в заговоре группу бывших приближенных Петра I. Состав преступления — несколько разговоров в узком кругу о нежелательности прихода к власти Петра Алексеевича.

Сподвижники бывшего императора были преданы очередному специальному судебному присутствию — Учрежденному суду. Процесс прошел 6 мая 1727 года. Приговор был жестоким: Антона Девиера и Петра Толстого ждала смертная казнь, а остальных, в том числе и Бутурлина, — лишение чинов, орденов, пожалованных земель, а также ссылка в свою деревню.

Правда, для Девиера и Толстого позже поменяли приговор: манифестом Петра II от 27 мая 1727 года смертную казнь им заменили на пожизненную ссылку.

А Иван Иванович, лишившись всего, остаток жизни провел в небольшом родовом имении Крутцы Переславль-Залесской провинции, где и умер 31 декабря 1738 года.

Майя Шкапина