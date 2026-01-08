Группировка "Север" посетила рождественское богослужение в полевом храме

Как отметили в Минобороны, вера и молитва являются важной духовной опорой для бойцов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Рождественское богослужение в полевом храме вблизи линии боевого соприкосновения прошло для бойцов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В праздник Рождества Христова в одном из подразделений 44 армейского корпуса группировки войск "Север", дислоцированном вблизи линии боевого соприкосновения на харьковском направлении, состоялось праздничное богослужение. Военнослужащие посетили полевой храм подразделения для совместной молитвы", - рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что для бойцов, исполняющих свой долг, вера и молитва являются важной духовной опорой. А проведение богослужений в полевых условиях является доброй традицией российской армии и способствует поддержанию высокого морально-психологического состояния военнослужащих в ходе выполнения боевых задач.