В Новгородской области не произошло ни одного лесного пожара в 2025 году

Профилактическая работа по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров велась в плановом режиме

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 января. /ТАСС/. Новгородская область по итогам 2025 года не допустила ни одного лесного пожара на землях лесного фонда. Данный показатель стал уникальным за 35-летнюю историю наблюдений. Предыдущий рекорд минимальной площади, пройденной огнем, был зафиксирован в 2017 году и составлял 2,41 га, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

"В этом году в Новгородской области лесных пожаров не допущено. За 35 лет учета лесных пожаров самая малая площадь, пройденная огнем, была зафиксирована в 2017 году - 2,41 га. Конечно, основным нашим "помощником" стала дождливая погода, сохранявшаяся на территории области весь сезон", - сообщили в министерстве.

Кроме того в ведомстве отметили, что профилактическая работа по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров велась в плановом режиме. "Ключевым направлением является противопожарное обустройство лесов. Ежегодно в соответствии с Лесным планом области выполняются следующие мероприятия: устройство 495 километров противопожарных минерализованных полос, прочистка существующих полос на протяжении 2 163 километров, благоустройство 286 зон отдыха для граждан, а также установка 490 стендов и знаков с информацией о пожарной безопасности. Данные работы проводятся совместно арендаторами лесных участков и подведомственными учреждениями министерства - лесхозами и лесничествами", - отметили в министерстве.

Также формируются планы тушения лесных пожаров на 2026 год, которые лягут в основу сводного документа для региона. В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов. Новгородская область" национального проекта "Экологическое благополучие" запланированы крупные закупки лесопожарной техники. Финансирование из федерального бюджета предусмотрено на период с 2025 по 2030 годы. Поставки запланированы нарастающим итогом: в 2026 году - три единицы техники на 32,9 млн рублей, в 2027 - пять единиц на 25,6 млн рублей, в 2028 - 12 единиц, в 2029 - 18 единиц, в 2030 - 34 единицы.

Планы по лесовосстановлению

По данным на конец сентября 2025 года, общая площадь погибших и поврежденных лесных насаждений в регионе превышает 2 тыс. га, из которых 273,61 га выявлено в текущем году. Основной причиной стали погодные условия: в Боровичском районе леса пострадали от штормового ветра, вызвавшего массовые ветровалы и буреломы. Для ликвидации последствий уже обследовано около 150 га таких участков, на которых назначены сплошные санитарные рубки. В рамках госзадания в 2025 году лесопатологическое обследование проведено на площади 993,6 га, а санитарно-оздоровительные мероприятия - на 180 га.

"Влажная погода 2025 года также позволяет прогнозировать снижение численности популяций стволовых и листогрызущих насекомых-вредителей. Стабильное выполнение запланированных мероприятий поддерживает санитарную безопасность в лесах и предотвращает распространение вредных организмов", - добавили в министерстве.

Объемы лесовосстановления в области остаются стабильными. Площадь работ на землях лесного фонда в 2025 году составила 9 945,64 га. Ежегодно в регионе выращивается около 9,5 миллионов штук сеянцев сосны и ели обыкновенной с открытой корневой системой (ОКС), что полностью покрывает потребность. Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС) в 2025 году достигло 0,77 миллиона штук, обеспечив 54% от потребности.

"Одна из ключевых задач федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие" - 100% восстановление лесов на вырубленных и погибших площадях. В Новгородской области по итогам 2025 года данный показатель перевыполнен и составил 100,3%", - пояснили в минприроды региона.