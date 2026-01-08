В 2025 году через "Госуслуги" к врачу записались более 50 млн раз

Также с помощью портала выдали свыше 68 млн цифровых полисов ОМС, сообщили в Минцифры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Свыше 50 млн успешных записей к врачу было осуществлено через портал "Госуслуги" в 2025 году, а также было выдано более 68 млн цифровых полисов ОМС, сообщили ТАСС в Минцифры.

"Более 50 млн успешных записей к врачу", - рассказали в министерстве.

Кроме того, было выдано через портал более 68 млн цифровых полисов ОМС. Более 1,3 млрд электронных медицинских документов доступны гражданам для просмотра и скачивания.