Мошенники стали запугивать школьников видео с образами военных ВСУ

Как сообщили в МВД, учащиеся делятся в мессенджере геолокацией с малознакомыми собеседниками, а затем якобы украинские солдаты угрожают нанести удар по полученной геометке

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Мошенники запугивают школьников с помощью видео с образами военнослужащих Украины, угрожающих ракетными ударами. Видеофайлы приходят после того, как подростки отправляют геометки новым знакомым в мессенджере, это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, схема обмана начинается с того, что школьнику в боте знакомств в мессенджере собеседник предлагает скинуть данные геолокации известного места в городе или своего расположения якобы для будущей встречи и определения удаленности друг от друга. Затем почти сразу после отправки координат на телефон приходит видеофайл. В нем человек в форме военнослужащего Украины говорит, что по полученной геометке будут направлены ракеты и беспилотники.

Как следует из материалов МВД, далее в схеме появляются уже якобы сотрудники российских спецслужб. Они звонят и угрожают уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это помощь ВСУ в подготовке теракта. Далее они могут требовать снять на видео банковские приложения на телефонах родителей или найти дома ценности и передать их курьеру, то есть начинается обычная работа мошенников из украинских кол-центров.

В МВД в связи с распространением схемы призвали не забывать, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными. Там отметили, что под маской нового друга или подруги может скрываться враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов.