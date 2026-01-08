Мошенники заражают гаджеты под предлогом защиты финансов

Аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают об угрозе дистанционного хищения денег, а затем присылают файлы для скачивания, рассказали в пресс-центре МВД

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Коньков/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Мошенники вынуждают россиян устанавливать вредоносное программное обеспечение от имени правоохранителей под предлогом защиты финансов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Так, аферисты связываются с потенциальной жертвой, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают об угрозе дистанционного хищения денег. При этом они присылают файлы для скачивания. Например, они могут называться Касперский.apk, Security.apk, ЦБ.apk. Затем мошенники убеждают человека проверить баланс счета в банковском приложении, перевести денежные средства на "безопасный счет", при этом они могут перехватить нужную информацию.

ВПО позволяет аферистам собирать данные о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах. Кроме того, они могут узнать сведения об СМС, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации, а также получить возможность удаленно управлять мобильным устройством.