В Таиланде за работу гидом задержали россиянина

Его доставили в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 января. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала россиянина на острове Пхукет за работу нелегальным экскурсоводом. Об этом сообщило центральное бюро расследований.

Сотрудники ведомства совместно с морской и иммиграционной полицией Пхукета установили, что 33-летний гражданин России работал нелегальным гидом на Пхукете. Его задержали в момент подготовки к отправке группы туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю. "У подозреваемого не было разрешения на работу, он работал гидом, занимаясь профессией, зарезервированной для граждан Таиланда. Он был доставлен в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

Согласно таиландскому законодательству, нарушение иностранцами трудового кодекса грозит им штрафом или депортацией из страны с последующим запретом на въезд. Некоторые профессии в королевстве зарезервированы только для местных подданных. Так, иностранцам строго запрещено работать экскурсоводами, парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней.