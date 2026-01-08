В ЛНР при пожарах погибли 145 человек в 2025 году

Это на 12,7% меньше, чем в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. 145 человек, в том числе трое детей, погибли при пожарах в Луганской Народной Республике в 2025 году, это на 12,7% меньше показателей 2024 года. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по ЛНР, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

"Количество погибших на пожарах составило 145 человек, что на 12,7 % меньше, чем в 2024 году - 166 человек. Число погибших детей сократилось с 4 до 3, снижение составляет 25%", - сказал он.

Кацавалов добавил, что в 2025 году на 8,4% выросло число травмированных при пожарах: со 155 человек в 2024 году - до 168 в минувшем. "В 2025 году сотрудниками МЧС России при пожарах спасены 67 человек, что на 24,1% больше, чем в 2024 году (54 человека)", - сообщил собеседник агентства.

Глава ГУ МЧС России по ЛНР уточнил, что чаще всего причиной возгораний в республике становятся неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, короткое замыкание электроприборов, а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.