АИРР поможет получить статус ИНТЦ арктическому кампусу Архангельской области

По словам директора ассоциации Александра Смекалина, выстраивание коммуникации между Арктической зоной и другими регионами РФ, взаимодействие с ними и распределение ролей в научно-технических вопросах и проектах является "важной стыковкой"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) поддержит Архангельскую область в получении региональным кампусом мирового уровня "Арктическая звезда" статуса ИНТЦ. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор АИРР Александр Смекалин.

Возведение кампуса в Архангельске началось в 2025 году. Он будет представлять собой несколько научно-образовательных блоков, включающих учебные аудитории, лаборатории и другие помещения для научно-прикладных исследований. Одновременно там смогут заниматься около 300 студентов. Кроме того, "Арктическая звезда" включит в себя технопарк, места для занятий спортом и творчеством.

"Это [включение Архангельской области в состав АИРР] очень важная инициатива для нас, потому что регион сейчас реализует интересный проект арктического кампуса мирового уровня ["Арктическая звезда"], крупный проект. Сейчас мы также с ними совместно формируем общую заявку на то, чтобы получить статус ИНТЦ на эту площадку в регионе", - сказал он.

Смекалин отметил, что выстраивание коммуникации между Арктической зоной и другими регионами РФ, взаимодействие с ними и распределение ролей в научно-технических вопросах и проектах является "важной стыковкой".

"Мы услышали серьезный запрос в наших регионах о ведении совместных проектов, совместных исследовательских инициатив. Я уверен, что вступление Архангельска в нашу ассоциацию даст новые стимулы, новые направления нашей деятельности", - подчеркнул он.

Архангельская область стала первым арктическим субъектом, который вошел в АИРР. Председатель совета АИРР, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов отмечал, что присоединение Архангельской области к ассоциации станет важным вкладом в укрепление технологического суверенитета страны и развитие Арктики.