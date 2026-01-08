В ЛНР планируют восстановить семь мостов и три путепровода в 2026 году

Был выполнен ремонт 12 сооружений в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. 10 искусственных сооружений, в том числе семь мостов и три путепровода, планируют восстановить в Луганской Народной Республике в 2026 году, в прошлом году было отремонтировано 11 искусственных сооружений. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве инфраструктуры и транспорта.

"Силами государственной компании "Автодор" в 2025 году выполнялись ремонтно-восстановительные работы на 11 искусственных сооружениях, а в 2026 году запланировано восстановить 7 мостов и 3 путепровода, расположенных на автомобильных дорогах республики", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Альбертом Апшевым.

В целом на автомобильных дорогах общего пользования в регионе расположено 680 искусственных сооружений (мосты и путепроводы) общей протяженностью свыше 22 тыс. погонных м.

В ходе боевых действий получили различные повреждения и разрушения конструктивные элементы 31 искусственного сооружения. В 2024 году был выполнен ремонт 12 сооружений.