Юрист Комерова: преподавателя могут уволить за непредоставление билетов к экзамену

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Преподавателю вуза могут сделать замечание, выговор или уволить за отказ предоставить студентам хотя бы примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену при условии наличия у учебного заведения соответствующих нормативных документов. Об этом ТАСС сообщила начальник учебно-методического управления Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Ирина Комерова.

В большинстве российских вузов в конце декабря начался период зачетов, экзамены студенты начнут сдавать после новогодних каникул.

"При нарушении преподавателями правил [предоставления билетов для экзамена] работодатель имеет право объявить работнику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям за нарушение требований локальных нормативных актов", - сказала Комерова, отметив, что в нормативных актах вуза есть соответствующие требования или обозначено определенное время на подготовку.

Также эксперт отметила, что студенты в ситуации отказа преподавателя предоставлять вопросы к экзамену могут обращаться в администрацию вуза с соответствующими заявлениями.

По словам Комеровой, своевременная подготовка к зачетам и экзаменам имеет принципиально важное значение для студентов. Именно поэтому они должны заблаговременно располагать хотя бы примерным перечнем вопросов. "Доступ к перечню вопросов, несомненно, должен обеспечить преподаватель, который также заинтересован в качественной подготовке студентов к аттестации", - добавила она.