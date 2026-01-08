В Карелии по нацпроекту "Образование" обновили технику в 199 школах и колледжах

Учебные заведения приобрели ноутбуки, интерактивные панели и умные телевизоры

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 января. /ТАСС/. Национальный проект "Образование" позволил обновить учебное оборудование в 199 школах, колледжах и техникумах Карелии. На его средства в учебные заведения приобрели ноутбуки, интерактивные панели и умные телевизоры, сообщили ТАСС в министерстве образования и спорта региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в ходе капремонта школ создавать современную образовательную среду, дополнительно оснащая кабинеты физики, химии, биологии и информатики. Оборудование должно быть преимущественно отечественного производства.

"За период реализации национального проекта "Образование" было поставлено учебное оборудование в 188 школ, 11 колледжей и техникумов. Это ноутбуки, многофункциональные устройства, интерактивные панели, инсталляционные проекторы, телевизор с функцией Smart TV, видеокамеры", - говорится в сообщении.

Новое оборудование используют для изучения математики, информатики, физики, химии, географии и других предметов. Также оно помогает в проведении проектной и исследовательской деятельности школьников и повышении квалификации педагогов.