В Крыму более 30% домов культуры и клубов требуют капремонта

Планируется отремонтировать или начать ремонт в клубах и домах культуры Кировского, Красноперекопского, Бахчисарайского и Ленинского районов, а также завершить строительство дома культуры в городе Старый Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Более трети из 545 домов культуры и клубов Республики Крым требуют капитального ремонта, 48 из них аварийные, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"В Республике Крым, в 11 городах и 14 районах, функционирует 41 культурно-досуговое учреждение Республики Крым и 499 единиц - их структурных подразделений. Организационно-творческая работа ведется в 545 зданиях клубов, из которых в сельской местности расположены 522. Требуют капитального ремонта - 176, 48 - аварийные", - говорится в сообщении.

В 2026 году властями республики планируется отремонтировать или начать ремонт в клубах и домах культуры Кировского, Красноперекопского, Бахчисарайского и Ленинского районов, а также завершить строительство дома культуры в городе Старый Крым.