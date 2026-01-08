В ГД отметили большой запрос на органические продукты среди жителей городов

Не все могут ее себе позволить из-за дороговизны, отметила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Жители городов России имеют большой запрос на фермерскую органическую продукцию, однако не все могут ее себе позволить из-за дороговизны. Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

"У городских [жителей] большой запрос на какую-то уникальность, на крафтовый, который ручным трудом сделан, продукт. Потому что все равно вкус у него другой, чем у промышленных крупных производителей", - сказала Оглоблина, добавив, что "не у всех есть возможность такой дорогой продукт покупать".

Она отметила, что именно фермеры регистрируют свой продукт как органический, был принят соответствующий закон. Такие продукты проходят отдельную сертификацию - они должны быть произведены без пестицидов, агрохимикатов, добавила депутат. Реестр производителей органических продуктов ведет Роскачество.

"Конечно, такой продукт дороже. Надо понимать, что он без химии, без средств защиты растений производится", - подчеркнула Оглоблина.