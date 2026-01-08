Большинство победителей "Русского лото" еще не обратилось за выигрышами

За первую неделю января только 10 из 102 победителей с выигрышами свыше 1 млн рублей оформили их

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Столото

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Распространитель государственных лотерей "Столото" призвал победителей новогоднего, 1707-го тиража "Русского лото" оформить выигрыши. За первую неделю января только 10 из 102 победителей с выигрышами свыше 1 млн рублей оформили их, сообщили в пресс-службе "Столото".

"Мы разыскиваем победителей "Новогоднего миллиарда-2026" и призываем всех участников розыгрыша проверить свои лотерейные билеты, если еще не сделали это", - сообщила операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович. Как пояснили в пресс-службе, победители обращаются не сразу, потому что они долго выбирают способ оформления - отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву. Кроме того, многие не сразу вспоминают о билетах.

Отмечается, что одними из первых свои выигрыши приехали оформить в лотерейный центр "Столото" победители с выигрышем в 1 млн руб. из Москвы и Московской области, а также Татарстана, Удмуртии, Кировской и Саратовской областей. Как и большинство лотерейных миллионеров, которых всего в новогоднем тираже появилось 98, четверо мультимиллионеров свои выигрыши пока не оформили.

В "Столото" подчеркнули, что в течение первого месяца 2025 года выигрыши оформили 58 из 90 (64%) лотерейных миллионеров "Новогоднего миллиарда", в 2024 году - 64 из 87 (73%), в 2023-м - 50 из 75 (67%), а в 2022-м - 34 из 52 (66%). В среднем за последние четыре года в первую неделю января оформляли свои выигрыши 14% победителей, во вторую неделю - 12%, в третью - 17%, в четвертую - 9%.

Напомним, что срок обращения за выигрышами в государственные лотереи, распространяемые "Столото", в точки продаж составляет 180 дней с даты проведения тиража. Если участник государственных лотерей за 180 дней не смог обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть еще три года для обращения в лотерейный центр "Столото". Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр - порядка 3,5 года с даты проведения тиража. По истечении 3,5 года все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.