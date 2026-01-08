В Малоземельской тундре Ненецкого АО в марте завершат реконструкцию ЛЭП

Проект решит давние проблемы с энергоснабжением на севере Ненецкого автономного округа, где были старые изношенные линии электропередачи

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Реконструкцию линий электропередач для поселка Нельмин-Нос в Малоземельской тундре Ненецкого автономного округа (НАО) завершат к концу марта 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Национальный поселок Нельмин-Нос находится в 60 километрах от Нарьян-Мара на берегу протоки реки Печоры, это труднодоступный населенный пункт, с ним нет автомобильного сообщения.

"На сегодняшний день смонтировано 105 опор для низковольтных линий электропередачи и 10 опор для высоковольтных линий. Завершить все работы планируют до 30 марта 2026 года. Это значит, что уже совсем скоро жители Нельмин-Носа получат стабильное электроснабжение - без перебоев, аварий и рисков, связанных с устаревшей инфраструктурой", - сказали в пресс-службе.

Проект призван решить давние проблемы с энергоснабжением на севере Ненецкого автономного округа, где были старые изношенные ЛЭП. Подрядная организация работает с 14 октября. Проект охватывает всю электрическую сеть поселка: реконструируются как линии 10 кВ, так и разводка напряжения 0,4 кВ от шести трансформаторных подстанций. При этом вся трасса остается на прежнем месте. Будет установлено 29 опор 10 кВ, 330 опор 0,4 кВ.

В Нельмин-Носе расположены базы семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера, которые занимаются традиционным видом хозяйствования - оленеводством.