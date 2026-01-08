В Оренбуржье не восстановят два пострадавших от паводка объекта культуры

Ими стали детская школа искусств № 5 Орска и хозблок Оренбургского татарского драматического театра

ОРЕНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Здания пострадавших от паводка весной 2024 года детской школы искусств № 5 Орска и хозблока Оренбургского татарского драматического театра решили не восстанавливать из-за нецелесообразности. Об этом сообщила ТАСС вице-губернатор - заместитель председателя правительства региона по социальной политике Лариса Боярская.

"Имеется два объекта культуры в Оренбурге и Орске, пострадавших в ходе весеннего паводка 2024 года, которые по причине нецелесообразности решили не восстанавливать, а заменить на другие здания", - говорится в ответе Боярской на запрос агентства.

Детская школа искусств № 5 Орска по решению местных властей разместится в здании бизнес-инкубатора, который находится вблизи прежнего здания школы. Учебный процесс 2025-2026 года в школе, по данным вице-губернатора, не приостанавливался, воспитанников распределили по другим образовательным базам Орска. Следующий учебный год планируется начать в новом здании.

"Также среди пострадавших зданий оказался хозяйственный блок и склад декораций ГАУК "Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М. Файзи". Взамен поврежденного здания принято решение передать учреждению культуры другой объект из собственности Оренбургской области. Областному татарскому театру передали недвижимое имущество с баланса ГАУЗ "Детская городская клиническая больница" по ул. Кобозева, которое уже не востребовано в деятельности больницы. Новый объект полностью закрывает потребности театра", - уточнила Боярская.

Также в Оренбургской области из объектов культуры, пострадавших в результате паводка, не восстановлена полностью работа клуба в селе Ивановка Оренбургского района. Здание, по информации властей, давно требовало комплексного капитального ремонта. Благодаря мероприятиям национального проекта "Семья" была найдена возможность провести работы в клубе, которые намерены завершить в 2028 году.

Паводок 2024 года стал самым многоводным за историю наблюдений в Оренбургской области. По данным региональных властей, оказались подтоплены свыше 32 тыс. жилых домов, более 55 тыс. приусадебных участков, а также объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Из подтопленных домовладений были эвакуированы более 17 тыс. человек.