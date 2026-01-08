В Сочи у заболевших детей-спортсменов диагностировали норовирус

Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением

КРАСНОДАР, 8 января. /ТАСС/. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установили диагноз у заболевших юных спортсменов, приехавших на соревнования в Сочи. Возбудителем инфекции стал норовирус 2-го генотипа, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора сообщалось, что установлены единичные случаи отправления в гостинице в сочинском поселке Лоо по результатам эпидемиологического расследования, включающего отбор проб питьевой воды и продуктов питания в гостинице для лабораторных исследований, а также исследования биоматериалов заболевших, контактных лиц и персона отеля. Риск распространения инфекции оценивается как низкий.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжают проведение эпидемиологического расследования и комплекса противоэпидемических мероприятий в отеле "Лоо-арена". В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель - норовирус 2-го генотипа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, получают необходимое лечение. За контактными, проживающими в отеле, продолжается усиленное меднаблюдение и их лабораторное обследование. Новых заболевших среди них не выявлено. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по данному факту по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку в связи с отравлением несовершеннолетних спортсменов. Со ссылкой на надзорное ведомство сообщалось, что дети приехали для участия в соревнованиях по регби.