На Ставрополье господдержка застраховала более 30% от общей посевной площади

Средства позволили просубсидировать свыше 936 тыс. га

ПЯТИГОРСК, 8 января. /ТАСС/. Средства, выделенные на господдержку по агрострахованию, позволили просубсидировать свыше 30% от общей посевной площади на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщили в управлении информполитики губернатора региона.

"Важным инструментом для снижения рисков в АПК является агрострахование, которое помогает компенсировать убытки и сохранить финансовую стабильность. В 2025 году в Ставропольском крае на господдержку по агрострахованию было предусмотрено 807,9 млн рублей. В частности, в области растениеводства на эти цели направили 776,3 млн. Эти средства позволили просубсидировать свыше 936 тыс. га, или 30% от общей посевной площади", - сказал собеседник агентства.

Там отметили, что с 2020-го по 2025 год площадь застрахованных земель в крае выросла более чем в четыре раза.

"Растет число сельхозпроизводителей, проявляющих интерес к агрострахованию. Например, доля малых хозяйств, заключивших договор страхования, выросла на 37%", - привели в пресс-службе слова первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгения Грищенко.

Кромке того, в бюджете края на 2026 год предусмотрены средства на искусственное увеличение осадков, противоградовые мероприятия и химическую защиту растений.