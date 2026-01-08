В Ессентуках запускают проект "открытая администрация"

Пока он находится в тестовом режиме и заработает после новогодних праздников

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 8 января./ТАСС/. Администрация Ессентуков объявила о внедрении нового формата работы с гражданами - "Открытая администрация". Практика реализуется по образцу города-побратима Ессентуков - Артема в Приморском крае, где механизм доказал свою эффективность, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона.

"В здании городской администрации уже оборудованы окна приема - рабочие места для специалистов различных направлений (ЖКХ, земельные вопросы, социальные услуги и другие). Любой желающий сможет без предварительной записи задать вопрос и получить консультацию. Пока проект находится в тестовом режиме и заработает после новогодних праздников. График приема появится на сайте администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск "Открытой администрации" - часть комплексной стратегии развития Ессентуков, которая сочетает модернизацию управленческих процессов, укрепление доверия между властью и горожанами и синхронизацию административных реформ. Частью этой работы стало создание каналов оповещения в социальных сетях, регулярные прямые линии с руководителями и экспертами управлений и отделов.

"Говоря о доверии жителей, мы делаем ставку на прозрачность и доступность. Сегодня некоторые управления разбросаны по городу, что неудобно для людей. Мы создаем в администрации единую точку приема. Не нужно искать то или иное управление, договариваться о встрече: все в одном месте", - приводятся в сообщении слова главы города курорта Ессентуки Владимира Крутникова.