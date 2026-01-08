Собянин: показатели перевозок на трамвайном диаметре выше прогноза в 1,5 раза

По будням на нем совершается порядка 77 тыс. поездок, сообщил мэр Москвы

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Ежедневно на Московском трамвайном диаметре совершается 77 тыс. поездок, что превышает прогнозные показатели в 1,5 раза. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня Т1- это самый востребованный и популярный трамвайный маршрут в столице. По будням на нем совершается порядка 77 тыс. поездок, что в 1,5 раза превышает прогнозные показатели", - написал Собянин.

Он напомнил, что в 2025 году в столице было осуществлено несколько проектов по развитию трамвайного транспорта. В сентябре заработал первый в России участок путей бесконтактной сети, который связал Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром. Второй участок бесконтактной сети на улице Трифоновская был открыт в декабре. В ноябре заработал первый Московский трамвайный диаметр. Также в сентябре по маршруту №10 был запущен первый в России полностью беспилотный трамвай, а в апреле после масштабной реконструкции открылось старейшее в Москве трамвайное депо имени П. Л. Апакова.

Мэр добавил, что в 2026 году в городе продолжится развитие трамвайного транспорта. "На маршрутах краснопресненской сети будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев. А к 2030 году беспилотными технологиями будет оснащены две трети парка московских трамваев", - отметил Собянин.

Кроме того, планируется запустить второй Московский трамвайный диаметр. По словам мэра, это будет новый самый длинный городской трамвайный диаметр в мире протяженностью 33 км. Еще до конца 2027 года запланировано открытие двух трамвайных линий на северо-востоке и востоке города.