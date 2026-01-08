В Запорожье парк общественного транспорта увеличился более чем в два раза

Парк автобусов госпредприятия "Автотранс Запорожской области" составил 230 единиц

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Парк автобусов госпредприятия "Автотранс Запорожской области", которые обслуживают муниципальные и межмуниципальные маршруты региона, в 2025 году увеличился более чем в два раза, до 230 единиц. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Николай Лукашенко.

"В рамках развития системы общественного транспорта в 2025 году выпустили на маршруты 140 новых автобусов среднего и большого класса. В настоящее время 231 автобус обслуживает рейсы по маршрутам регулярных перевозок Запорожской области. Ежедневно на муниципальные маршруты выходит 150 автобусов, на межмуниципальные - 81 автобус", - сказал Лукашенко.

По его словам, в 2025 году с расширением парка ГУП "Автотранс Запорожской области" увеличил количество маршрутов с 10 до 24 в Мелитополе, и ввел 16 маршрутов в городе Бердянске.