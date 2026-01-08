ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Куренков исполнил новогоднюю мечту девочки из Ижевска

Глава МЧС подарил ей манекен для бокса
07:02

Глава МЧС России Александр Куренков

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков принял участие в ежегодной акции "Елка желаний", исполнив мечту 15-летней Анны Кривенко из Ижевска, сообщили ТАСС в министерстве.

На Кремлевской елке министр по чрезвычайным ситуациям вытянул три письма с детскими мечтами. В одном из них он прочитал просьбу Анны Кривенко - девочки из многодетной семьи Ижевска, которая три года мечтала о специальном тренажере для отработки ударов - манекене-груше "Герман".

Для обычного человека это просто спортивный инвентарь, но для Ани - ключ к дальнейшим победам и здоровью. В 2013 году у девочки, одной из тройняшек в семье Евгения и Людмилы Кривенко, начались ночные приступы эпилепсии. Диагноз - фокальная эпилепсия с электрическим статусом сна (ESES) - звучал как приговор. Семья не сдалась, Аня прошла экспериментальное лечение, которое помогло немногим, и вошла в ремиссию. Врач посоветовал заняться тхэквондо, чтобы "не тряслись руки и правильно работал мозг". С 2022 года Аня занялась спортом и результаты превзошли все ожидания.

"Сюрпризом стал видеозвонок по месенджеру МАХ от главы МЧС РФ Александра Куренкова, который поздравил семью с Новым годом и пожелал новых побед. Но на этом чудеса не закончились: сотрудники МЧС подарили Ане комплект спортивного обмундирования, а председатель Федерации тхэквондо МФТ Удмуртской Республики Ахлиддин Нурмахмадов - опытный тренер с черным поясом - провел для семьи мастер-класс и вручил девочке новое кимоно для соревнований", - рассказали в МЧС.

В министерстве добавили, что на следующий день семья Кривенко посетила пожарно-спасательную часть N l в центре Ижевска и музей МЧС. 

