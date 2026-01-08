Чуйченко принял участие в акции "Елка желаний"

Министр юстиции исполнил мечту 16-летнего Геннадия из Санкт-Петербурга

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министр юстиции Константин Чуйченко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечту 16-летнего Геннадия из Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в министерстве.

Геннадий с детства увлекается музыкой, учит китайский и английский языки. В мае после ЕГЭ планирует поступать на факультет востоковедения. В будущем хочет стать переводчиком или учителем китайского языка. Еще в первом классе мальчик занимался английским языком - тогда он спел своей учительнице песенку, а та рассмотрела талант Гены и предложила ему заняться музыкой. Гена окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Его мечта - получить профессиональный DJ- контроллер для дальнейшего развития творческих навыков.

"Министр юстиции РФ Константин Чуйченко помог воплотить в жизнь мечту Гены. В декабре 2025 года в Главном управлении Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадию вручили желанный подарок DJ- контроллер, а министр пообщался с ним и его мамой по ВКС и поздравил их с Новым годом и Рождеством", - рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что в этот день мальчика познакомили с работой Главного управления Минюста России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области, а также организовали для него и его мамы экскурсию на киностудию "Ленфильм".