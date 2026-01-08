В Петербурге выпало 76 см снега за зимний период

По словам вице-губернатора города Евгения Разумишкина, ежедневно на улицах работает почти 2 тыс. единиц техники и более 1,3 тыс. работников ручной уборки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Около 76 см снега выпало в Санкт-Петербурге за зимний период. Вывоз был усилен, объемы выросли в пять раз, сообщает вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

"Провел сегодня Городской штаб благоустройства. <…> За этот зимний период в Петербурге выпало около 76 см снега. Это серьезная нагрузка на все службы. Мы кратно усилили вывоз снега - объемы выросли в пять раз, сейчас в среднем вывозится 26 тыс. кубометров в сутки. Уже вывезено 159 тыс. куб. м снега", - написал он в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор отметил, что ежедневно на улицах работает почти 2 тысячи единиц техники, более 1,3 тыс. работников ручной уборки. В праздничные дни в уборке внутриквартальных территорий были задействованы в среднем порядка 4 тыс. дворников и свыше 800 единиц техники.