Леонов: разрешение записываться к врачам без направления приведет к неразберихе

По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врачи также будут перегружены и не смогут вылечить то, от чего страдают пациенты

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Запись пациентов к врачу без направления терапевта может привести к неразберихе, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Если у нас все люди будут попадать туда, куда они хотят сами, не по назначению врача, <…> то будет бардак. Во-первых, врачи будут перегружены. Во-вторых, они не вылечат то, от чего страдают пациенты", - сказал Леонов.

Он отметил, что клинические рекомендации и стандарт оказания медицинской помощи разработаны для структуризации медпомощи. "Они написаны не потому что кому-то что-то захотелось или кому-то не захотелось, чтобы пациент не попал именно к этому специалисту", - добавил депутат.

"Нужно укреплять первичное звено здравоохранения, нужно обучать специалистов именно общей врачебной практики", - заключил Леонов.