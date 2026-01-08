В Новой Москве здание школы №2073 откроют в первой половине 2026 года

В здании 1972 года постройки ведутся работы по усилению и замене элементов устаревшей конструкции, проводится полная замена наружных и внутренних инженерных сетей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Реконструкция школы №2073 в столичном районе Вороново завершится в первой половине 2026 года. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Заканчиваем реконструкцию школы №2073 в районе Вороново. В рамках второго этапа обновляется здание школы, расположенное в селе Кленово на Центральной улице. По итогам первого этапа был построен новый корпус для 300 ребят основной и старшей школы. <...> Новое и реконструируемое здания соединим теплым переходом на уровне второго этажа. Закончим все работы уже в первой половине 2026 года", - написал Собянин.

Он отметил, что в здании 1972 года постройки ведутся работы по усилению и замене элементов устаревшей конструкции, проводится полная замена наружных и внутренних инженерных сетей. При отделке помещений используются только износостойкие и экологически безопасные материалы. На прилегающей территории разместятся игровые площадки, зоны отдыха, будут высажены кустарники.

"В обновленном корпусе будут учиться 1-5 классы. В здании предусмотрены кабинеты для занятий с психологом и логопедом, спортзал для начальной школы и лабораторно-исследовательский комплекс по изучению естествознания", - заключил мэр.