В Нижегородской области на трассах развернули два городка жизнеобеспечения

Такое решение приняли на фоне продолжительного снегопада

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Городки жизнеобеспечения развернули спасатели на трассах в Нижегородской области на фоне продолжительного снегопада. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений на территории Нижегородской области, которые могут вызвать осложнение дорожной ситуации, заторы и транспортные аварии, сотрудниками МЧС развернуты городки жизнеобеспечения на двух опасных участках автодорог", - говорится в сообщении.

Городки развернуты на 453-м км трассы М-7 "Волга" у населенного пункта Ветчак, а также рядом с населенный пунктом Золотово на трассе Р-159 в городском округе Бор. В министерстве отметили, что в составе мобильных городков имеется все необходимое для оказания помощи водителям и их пассажирам.

Снегопад в Нижегородской области начался в среду, 7 января. По информации главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, за минувшие сутки в областном центре убрали 18 тыс. кубометров снега. В четверг прогнозируется прирост снежного покрова еще на 10 см, в пятницу - почти на 20 см, в субботу - на 9 см.