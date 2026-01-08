В КЧР начнут строить крупный мусороперерабатывающий комплекс в 2026 году

Объект будет построен по федеральному проекту "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экологическое благополучие"

ЧЕРКЕССК, 8 января. /ТАСС/. Строительство современного мусороперерабатывающего комплекса мощностью 80 тыс. тонн в год планируется начать в Карачаево-Черкесии в 2026 году. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Заключено соглашение о строительстве в 2026 году крупного мусороперерабатывающего комплекса в станице Зеленчукской мощностью обработки ТКО 80 тыс. тонн год", - говорится в сообщении.

Объект будет построен по федеральному проекту "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экологическое благополучие".

Ранее сообщалось о планах республики к 2030 году выйти на стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) и сократить объем их захоронения до 49% за счет строительства новых мусоросортировочных комплексов и увеличения мощности одного из двух действующих в республике объектов этого типа.