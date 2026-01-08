Протоиерея Шестопалова после ранения транспортируют в Москву

У священника осколочные ранения лица, головы и груди, серьезная закрытая черепно-мозговая травма, а также пострадал левый глаз

КУРСК, 8 января. /ТАСС/. Раненного в результате удара беспилотника настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоиерея Евгения Шестопалова транспортируют в госпиталь Москвы. Об этом сообщил губернатор Курской области Алесандр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоиерея Евгения Шестопалова, который пострадал от удара вражеского беспилотника, транспортируют в госпиталь Москвы", - написал он.

По информации Хинштейна, медики провели Шестопалову операцию. У священника осколочные ранения лица, головы и груди, серьезная закрытая черепно-мозговая травма, также пострадал левый глаз. Кроме того, в больницу обратился 20-летний сын протоиерея Лука, у него минно-взрывная и акубаротравмы, медики госпитализировали мужчину.

Ранее сообщалось, что настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил ранение в результате атаки FPV-дрона в районе Дома народного творчества в Судже 5 января.