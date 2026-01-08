В горах Адыгеи объявили предупреждение об опасности схода лавин до 11 января

Жителям и гостям региона рекомендовали следить за прогнозом погоды

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МАЙКОП, 8 января. /ТАСС/. Опасность схода лавин в горах Адыгеи выше 500 м над уровнем моря прогнозируют по 11 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"С 8 по 11 января в горах Республики Адыгея выше 500 метров лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям региона рекомендовали следить за прогнозом погоды, находясь в горах, кататься только на размеченных, разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад, избегать мест возможного схода лавин. В МЧС напомнили, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов.