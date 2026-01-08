Комитет по охране памятников Петербурга обратился в полицию из-за сноса ВНИИБ

На период рассмотрения нового заявления здание является объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, поэтому сносить его нельзя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию из-за незаконного начала демонтажа здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе КГИОП.

"В связи с поступлением информации о начале демонтажа здания КГИОП, соблюдая требования действующего законодательства, 8 января обратился в УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга с заявлением о пресечении правонарушения <...>, а также направил предостережения в адрес собственника и управляющей компании", - рассказали в комитете.

Согласно проведенной ранее судебной историко-культурной экспертизе, у здания не выявили историко-культурной ценности, достаточной для его включения в перечень выявленных объектов культурного наследия. При этом 22 декабря в комитет поступило очередное заявление о включении объекта в реестр. Новых документально подтвержденных сведений, которые бы не были известны ранее, а также при проведении судебной экспертизы, в заявлении нет. Тем не менее на период рассмотрения нового заявления здание является объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, поэтому сносить его нельзя. Собственника уведомляли о поступлении этого заявления, отметили в комитете.

Тема сноса здания института, на месте которого планируется построить многоэтажный жилой дом, вызывает общественный резонанс. Петербуржцы подавали иск к Гостройнадзору города с требованием признать незаконным строительство на участке, где расположено здание института, еще один иск к городскому комитету по охране памятников, который не включил здание в список объектов культурного наследия.

Здание Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности построено в Ленинграде в 1955-1957 годах в стиле "сталинского неоклассицизма". В последние годы здание использовалось как бизнес-центр и принадлежало частной компании.