Сальдо: высота волн в Азовском море может достигать 3 м

Возможен подъем воды у побережья, сообщил губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 8 января. /ТАСС/. Высота волн в Азовском и Черном морях может достигать 3 м из-за усиления ветра, на побережье возможен заметный подъем воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"С сегодняшнего вечера на Азовском и Черном морях ожидается усиление ветра до 20-24 м/с, высота волн может достигать 3 метров. На побережье возможен подъем уровня моря до неблагоприятных отметок. На суше также сильный ветер, местами - гололед и метель", - написал он в своем Telegram-канале.