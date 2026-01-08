В очереди на проезд по Крымскому мосту находится более 700 автомобилей

Утром 8 января очередей у моста не было

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. 705 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту с двух сторон по состоянию на 16:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к Крымскому мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

Утром 8 января очередей у моста не было.