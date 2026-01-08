Пассажиры автобуса вернулись в Сыктывкар после ДТП

В аварии погиб человек

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 8 января. /ТАСС/. Все пассажиры экскурсионного автобуса вернулись в Сыктывкар после ДТП в Коркеросском районе, сообщает Минобрнауки Коми. Около 10:30 мск на 120 км автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск автобус столкнулся с легковым автомобилем Renault, его водитель погиб.

"Пассажиры экскурсионного автобуса - дети и родители - благополучно вернулись в Сыктывкар", - указано в сообщении.

Автобус направлялся в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь в Усть-Куломском районе. В салоне находилась группа экскурсантов - 18 детей и 13 родителей. Автобус принадлежит Республиканскому центру детей и молодежи и перевозил пассажиров по договору фрахтования. В результате ДТП автобус съехал в кювет. По уточненным данным, опрокидывания не было.