В РФ приобретшие гражданство РФ подростки будут принимать присягу

Норма вступает в силу 9 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Все подростки с 14 лет, приобретающие российское гражданство, с 9 января 2026 года будут приносить присягу. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

"Возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства Российской Федерации, снижен с 18 до 14 лет", - сказали в службе. Как отметили в МВД, норма вступает в силу с 9 января. При этом процедура не зависит от того, как осуществлялся прием в российское гражданство: в общем, упрощенном или исключительном порядке.

Решение о приеме в гражданство РФ будет аннулировано с момента принятия, если человек изначально отказался приносить присягу. Сейчас решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения присяги гражданина РФ. Если человек не принес присягу в течение года, решение о приеме в гражданство считается недействительным с момента его принятия. Кроме того, предусматривается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек умер до принесения присяги.

Принесение присяги является обязательным условием для лиц, приобретающих гражданство РФ.