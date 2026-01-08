Белоусов исполнил новогодние желания детей из Курской и Саратовской областей

Василиса и Елизавета мечтали посетить Центральный парк "Патриот" и "Кремлевскую новогоднюю елку", а Илья хотел побывать в Московском Кремле

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов исполнил новогодние желания сестер из Курска и мальчика из Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов исполнил новогодние желания сестер Василисы и Елизаветы из Курска, мечтавших посетить Центральный парк "Патриот" и "Кремлевскую новогоднюю елку", а также мечту мальчика Ильи из Саратовской области, желающего посетить Московский Кремль", - говорится в сообщении.

Василиса, Вероника и Илья посетили музейный комплекс "Дорога памяти" и Главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье, побывали на 75-метровой звоннице, а также приняли участие в мероприятиях "Зимнего фестиваля" на Соборной площади перед храмом.

На следующий день дети совершили экскурсию в Кремль и посмотрели новогоднюю сказку-спектакль "Заветные куранты" в Государственном кремлевском дворце.