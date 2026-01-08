В ГД назвали "острой проблемой" стремление россиян к самолечению

Доступ к информации настолько простой, что любой человек может почувствовать себя врачома, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Проблема самолечения остро стоит для России и всего мира, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Она безусловно остро стоит и для России, и для всего мира. Потому что доступ к информации настолько простой, так легко ее получить, что любой человек может почувствовать себя врачом", - сказал Леонов.

Кроме того, к самолечению может привести длительное ожидание нужного врача, отметил депутат. "Если человеку говорят: слушайте, вы можете подождать неделю и мы запишем вас на прием, человеку не хочется ждать", - добавил он.