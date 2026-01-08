На востоке и юго-востоке Московского региона начался обещанный снегопад

Осадки уже отмечаются в Воскресенске, Электростали, Раменском, Жуковском и Лыткарино, а также в столичных районах Выхино, Жулебино и Новогиреево

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Юго-восток и восток Москвы и Подмосковья первыми встретили обещанный синоптиками снегопад, интенсивность которого в ближайшие часы может серьезно увеличиться. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столичного региона.

В настоящее время осадки уже отмечаются в Воскресенске, Электростали, Раменском, Жуковском и Лыткарино. Начинается снег, пока еще не столь интенсивный, в столичных районах Выхино, Жулебино и Новогиреево. В то же время на северо-западе и северо-востоке мегаполиса и Подмосковья осадки пока не отмечаются.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона. Как ожидается, только предстоящей ночью снежный покров в Москве может увеличиться на 17 см.

Синоптики объявили в мегаполисе и по области оранжевый погодный уровень, говорящий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Кроме того, они выпустили экстренное предупреждение, согласно которому с 18:00 мск в Подмосковье и с 21:00 мск в Москве "с сохранением до конца суток, а также ночью и днем 9 января ожидаются продолжительный сильный и очень сильный снег, метель, ветер 15-18 м/с, снежные заносы, гололедица".

Готовность коммунальных служб

Власти подмосковных городов привели в режим повышенной готовности коммунальную технику и работников соответствующих служб. В частности, глава Химок Елена Землякова сообщила, что для ликвидации последствий непогоды на дорогах и во дворах округа планируется выход более 90 единиц спецтехники и 410 дворников. "Уборка снега проводится поэтапно, сначала расчищаются основные дороги, подъезды и подходы к социальным объектам и остановкам, затем переходят к внутриквартальным проездам и дорогам более низких категорий", - рассказала Землякова в своем Telegram-канале.

О таком же алгоритме действий коммунальщиков сообщал в беседе с ТАСС и глава Жуковского Андроник Пак. "Важно обеспечить проезд общественного транспорта и машин экстренных и городских служб - скорых, пожарных, МЧС, полиции, мусоровозов", - сказал он. Пак призвал жителей отнестись с пониманием к принимаемым мерам и запастись терпением, заверив, что "снег обязательно будет убран с дорог, дворов и общественных территорий, но на это потребуется время".

Глава Домодедово Евгения Хрусталева, в свою очередь, попросила жителей многоквартирных домов по возможности убирать автомобили с дворовых проездов, когда там работает спецтехника. "Это позволит быстрее и качественнее расчистить территорию", - заметила она в Telegram-канале.

В Раменском в преддверии непогоды провели заседание оперштаба с участием профильных чиновников и представителей подрядных и управляющих организаций. По словам главы города Эдуарда Малышева, в округе организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, подготовлена спецтехника для расчистки дорог и тротуаров, налажено взаимодействие с экстренными службами. "Прошу вас проявить бдительность и по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте", - также обратился Малышев к жителям через свой Telegram-канал.

Сделать выбор в пользу общественного транспорта призвал глава Лыткарино Константин Кравцов. "Будьте внимательны и осторожны, по возможности сделайте выбор в пользу общественного транспорта", - написал он в Telegram-канале, проинформировав также о том, что в очистке города задействовано 35 единиц техники, более 40 средств малой механизации и 146 рабочих.