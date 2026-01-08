В пяти районах Новгородской области более 500 человек остаются без электричества

Бригады энергетиков продолжают аварийно-восстановительные работы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Более 500 человек в пяти районах Новгородской области остаются без электричества после сильных снегопадов, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. В регионе сложная обстановка с электроснабжением с начала 2026 года, по состоянию на 4 января без света оставались около 3 тыс. жителей, по состоянию на 5 января - 847 человек.

"В Крестецком, Демянском, Валдайском, Марёвском и Парфинском округах 527 жителей остаются на резервных источниках питания в связи с отключением электроэнергии. Из них большинство проживают в Крестецком округе", - указано в сообщении.

Бригады энергетиков продолжают аварийно-восстановительные работы. Как сообщают Россети Северо-Запад, после сильных снегопадов даже на вездеходах МЧС не получается быстро пробраться к ЛЭП.