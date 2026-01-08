На черноморском побережье Краснодарского края идет сильный дождь

Он закончится днем 9 января

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 8 января. /ТАСС/. Сильный дождь идет на черноморском побережье от Геленджика до Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Осадки в виде сильного дождя фиксируются на всей протяженности береговой линии от Геленджика до Сочи. Серьезных пробок на трассе Джубга - Сочи нет, однако движение затруднено на отдельных участках. Согласно данным сервиса "Яндекс.Осадки", дождь закончится днем 9 января. Сначала осадки прекратятся в Геленджике и Туапсе, а потом - в Сочи.

На море наблюдается шторм, высота волн достигает нескольких метров. Температура воздуха в Геленджике составляет плюс 12 градусов, в Сочи - плюс 15. Ветер на побережье южный и юго-восточный. При этом в Сочи его скорость составляет до 7 м/с, в Геленджике - до 9 м/с, а в районе поселка Новомихайловского - 13 м/с.

Накануне Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил, что 8-9 января местами в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром порывами 20-25 м/с. На реках черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.

Власти Сочи предупредили о шторме в море. Жителям и гостям города-курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.