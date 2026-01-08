На Украине учебные заведения переводят на дистанционку из-за ухудшения погоды

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, возможно продление зимних каникул до 19 января

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины постановил перевести все учебные заведения страны на дистанционное обучение ввиду ожидаемого похолодания. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Из-за существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха Минобразования вместе с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно решить вопрос относительно временного прекращения образовательного процесса в очном формате. Требуется либо переход на дистанционное обучение, либо продление зимних каникул минимум до 19 января", - написала Свириденко.

По ее словам, "речь идет о учреждениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования".

Кроме того, всем обладминистрациям рекомендовано на период осложнения погодных условий проработать вопрос перевода работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим с учетом ситуации в каждой области, указала Свириденко.