Новгородские власти создадут единый транспортный узел между ВСМ и аэропортом

В него войдут скоростной железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт, отметил глава региона Александр Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Власти Новгородской области рассматривают возможность организации прямого транспортного сообщения между будущей станцией высокоскоростной магистрали (ВСМ) в деревне Подберезье и аэродромом Кречевицы. Как сообщил ТАСС глава региона Александр Дронов, эта мера станет частью создания мультимодального пересадочного узла, который интегрирует скоростной железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт.

"Создание прямого сообщения между аэродромом Кречевицы и будущей станцией ТПУ "Великий Новгород - ВСМ" является неотъемлемой частью общего плана развития территории и находится на стадии проработки. Планируется, что после ввода аэропорта в эксплуатацию будет запущено экспресс-автобусное сообщение между двумя объектами. Расписание будет синхронизировано с графиком движения поездов и вылета самолетов для удобства пассажиров", - сообщил Дронов.

Параллельно регион готовится к значительному демографическому и экономическому росту, прогнозируемому после запуска ВСМ. Как подчеркнул глава региона, в рамках нацпроектов и региональных программ уже ведется масштабная модернизация социальной инфраструктуры. После ремонта открылись два современных отделения в областной детской клинической больнице, существенно дооснащен перинатальный центр, построена новая поликлиника в Боровичском округе. Завершается установка 47 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в райцентрах. Эта работа направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи в ожидании увеличения численности населения агломерации.

О ВСМ

Реализация проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется поэтапно. Активные строительно-монтажные работы сосредоточены на шестом и седьмом этапах в Тверской и Московской областях. На других участках ведутся подготовительные работы в соответствии с утвержденным графиком. Для обеспечения проекта инфраструктурой вдоль трассы создается мощная производственная база. В Новгородской и Тверской областях строятся два роботизированных завода по выпуску специальных безбалластных плит. Параллельно ведется строительство 14 заводов для производства свай и 10 полигонов для изготовления мостовых конструкций. Проектом предусмотрено возведение 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 км. Самая длинная эстакада (14 км) будет построена в районе Санкт-Петербурга.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург - стратегический объект протяженностью почти 700 км, который планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Поезда будут развивать скорость до 400 км/ч. После запуска время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит около двух часов, между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом - 30 минут, между Москвой и Тверью - 40 минут. Проект формирует новый технологический уклад в отрасли и предусматривает создание инфраструктуры, адаптированной к российским условиям, включая обеспечение безопасного движения при температурах до минус 50 градусов.