Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась до 136 автомобилей

Cо стороны Тамани очереди нет

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Очередь на ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи сократилась до 136 автомобилей, со стороны Тамани ее нет. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к Крымскому мосту.

По данным на 10:00 мск четверга, 705 автомобилей ожидали проезда по Крымскому мосту с двух сторон. Утром 8 января очередей у моста не было.

"23:00 мск. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 136 транспортных средств", - говорится в сообщении.