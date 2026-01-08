В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за возможных подъемов уровней воды

В МЧС по региону предполагают, что уровень воды может вырасти до 1,5 м

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми в пятницу на реках подъемами уровней воды до 1,5 м.

"Экстренное предупреждение о неблагоприятном гидрологическом явлении на реках Крыма на 9 января. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 9 января на реках юго-западного предгорья Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении ведомства.

Жителям и гостям Крыма рекомендовали исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. Важно уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.