В Петербурге задержали 11 человек при сносе здания ВНИИБ

Здание хотят включить в реестр объектов культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. При попытке активистов помешать сносу здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге задержаны одиннадцать человек. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее ТАСС сообщал, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга обратился в полицию из-за незаконного демонтажа. В конце 2025 года в комитет поступило очередное заявление о включении здания в реестр объектов культурного наследия, поэтому на период рассмотрения, здание обладает признаками объекта культурного наследия, значит сносить его нельзя.

"Задержаны 11 человек", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что пока не располагает информацией о том, какие именно правонарушения вменяют задержанным, есть ли среди них сносившие здание рабочие или же только активисты, протестовавшие против сноса. Комментарием застройщика на момент публикации ТАСС не располагает.

Споры вокруг здания

Тема сноса здания института давно вызывает общественный резонанс. У здания НИИ неоднократно проходили акции активистов, которые выступали против его сноса и размещения на этом месте многоэтажного дома.

Петербуржцы подавали иск к Гостройнадзору города с требованием признать незаконным строительство на участке, где расположено здание института, еще один иск к городскому комитету по охране памятников, который не включил здание в список объектов культурного наследия.

Здание Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности построено в Ленинграде в 1955-1957 годах в стиле "сталинского неоклассицизма". В последние годы здание использовалось как бизнес-центр и принадлежало частной компании.