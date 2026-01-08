Более 70% опрошенных немцев считают действия США в Венесуэле неоправданными

16% респондентов Infratest dimap не стали выражать свое мнение на этот счет

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Более 70% жителей Германии полагают, что вмешательство США в дела Венесуэлы и захват президента боливарианской республики Николаса Мадуро являются неоправданными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

По его данным, 72% респондентов назвали операцию США в Венесуэле и арест президента Венесуэлы неоправданными. В то же время 12% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 16% не стали выражать свое мнение на этот счет.

Для сравнения: согласно опросу, проведенному по заказу ARD в апреле 2003 года, 80% немцев считали военное вмешательство США в Ираке неоправданным, 14% - оправданным. Тогда большее число людей были достаточно уверены в правильности своего мнения о действиях США.

В то же время социологи выяснили, что 39% участников опроса полагают, что Германии и ЕС следует быть более сдержанными, чтобы не провоцировать президента США Дональда Трампа. Тем не менее 50% выступили за то, чтобы Германия и ЕС четко высказались против действий США, даже если это может разозлить Трампа.

Опрос проводился с 5 по 7 января. В нем приняли участие 1 323 человека.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Обвиняемые не признали вину по инкриминируемым им преступлениям.